Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже, среди них украинец

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 16:38
В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже, среди них украинец
Иллюстративное фото: Getty Images

21 июня Федеральная прокуратура Германии сообщила, что в городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии

Детали: Гражданина Украины Роберта А., Армении Вардгеса И. и России Армана С. обвиняют в сборе информации о "человеке из Украины, который находился" в Германии.

Реклама:

"С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться человек, на которого они ориентировались", – говорится в сообщении.

Трех подозреваемых накануне задержали, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Других деталей о деле не сообщается.

ВИДЕО ДНЯ

До этого в Германии не раз выявляли шпионов, работавших на российскую разведку, в том числе и среди высокопоставленных чиновников Бундесвера.

На этой неделе немецкие спецслужбы предостерегли, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00

CNN: Семья призвала Байдена не сниматься с выборов и наказать помощников

фото, видео Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов

Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

Все новости...
Германия
Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на боеприпасы, в том числе и для Украины
Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергетики
СМИ: Германия продолжает тормозить новый пакет санкций против РФ
Последние новости
12:26
Нефть дорожает на волне оптимизма относительно летнего спроса
12:14
Украина сообщила ЕК об ограничении пропуска Польшей грузовиков через границу
12:13
Евро-2024Мбаппе: Играть в маске – абсолютный ужас
12:13
Япония успешно запустила ракету-носитель H3, которая вывела на орбиту спутник для наблюдения за Землей
12:08
Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
12:07
В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00
11:50
Новое испытание Neuralink: имплантация мозгового чипа второму человеку отложена
11:45
фотоОлег Сенцов впервые за два года лично представил фильм на кинофестивале
11:44
обновленоИз-за ракетной опасности в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
11:40
FATF снова не внесла Россию в "черный" список
Все новости...
Реклама:
Реклама: