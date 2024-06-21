Из-за удара РФ по продовольственному складу в Кривом Роге пострадали два человека

Днем 21 июня армия РФ нанесла ракетный удар по продовольственному складу в Кривом Роге, в результате атаки пострадали двое мужчин 60 и 22 лет.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, "Суспільне", Воздушные силы

Прямая речь Лысака: "Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар. Информация уточняется".

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Детали: Накануне корреспонденты издания "Суспільне" сообщали о взрывах в Кривом Роге, а воздушники предупреждали о скоростной цели на Кривой Рог.

Обновлено: Впоследствии Лысак написал, что оккупанты ударили ракетой в продовольственный склад. В результате атаки пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Они получили помощь на месте, их состояние пока удовлетворительное. Также спасатели потушили пожар, возникший на месте удара.