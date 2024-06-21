Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за удара РФ по продовольственному складу в Кривом Роге пострадали два человека

Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 18:40
Из-за удара РФ по продовольственному складу в Кривом Роге пострадали два человека
Фото: Днепропетровская ОВА

Днем 21 июня армия РФ нанесла ракетный удар по продовольственному складу в Кривом Роге, в результате атаки пострадали двое мужчин 60 и 22 лет.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, "Суспільне", Воздушные силы

Прямая речь Лысака: "Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар. Информация уточняется".

Реклама:

Детали: Накануне корреспонденты издания "Суспільне" сообщали о взрывах в Кривом Роге, а воздушники предупреждали о скоростной цели на Кривой Рог.

Обновлено: Впоследствии Лысак написал, что оккупанты ударили ракетой в продовольственный склад. В результате атаки пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Они получили помощь на месте, их состояние пока удовлетворительное. Также спасатели потушили пожар, возникший на месте удара.

Темы: Днепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00

CNN: Семья призвала Байдена не сниматься с выборов и наказать помощников

фото, видео Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов

Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

Все новости...
Днепропетровская область
Ночной удар по Днепропетровщине: трое пострадавших, повреждены дома и ЛЭП
На Днепропетровщине известно о двух раненых от российских атак
Атака "Шахедов": на Днепропетровщине повреждены дома и авто
Последние новости
12:26
Нефть дорожает на волне оптимизма относительно летнего спроса
12:14
Украина сообщила ЕК об ограничении пропуска Польшей грузовиков через границу
12:13
Евро-2024Мбаппе: Играть в маске – абсолютный ужас
12:13
Япония успешно запустила ракету-носитель H3, которая вывела на орбиту спутник для наблюдения за Землей
12:08
Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
12:07
В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00
11:50
Новое испытание Neuralink: имплантация мозгового чипа второму человеку отложена
11:45
фотоОлег Сенцов впервые за два года лично представил фильм на кинофестивале
11:44
обновленоИз-за ракетной опасности в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
11:40
FATF снова не внесла Россию в "черный" список
Все новости...
Реклама:
Реклама: