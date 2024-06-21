Армия РФ обстреляла села в Херсонской области: известно о трех раненых

Российские войска 21 июня обстреляли населенные пункты Херсонщины, известно о трех пострадавших.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В поселке Киндейка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека.

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У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и обломочное ранение руки".

Детали: В поселке Огромное под удар врага попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением грудной клетки.