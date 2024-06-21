Армия РФ обстреляла села в Херсонской области: известно о трех раненых
Пятница, 21 июня 2024, 18:31
Российские войска 21 июня обстреляли населенные пункты Херсонщины, известно о трех пострадавших.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В поселке Киндейка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека.
Реклама:
У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и обломочное ранение руки".
Детали: В поселке Огромное под удар врага попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением грудной клетки.