Зеленский: Ситуация в Харьковской области стала еще более стабилизирована

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Харьковском направлении стабилизирована, в то же время "чрезвычайно сложно" на покровском направлении.

Источник: обращение Зеленского 21 июня

Прямая речь: "Харьковщина – ситуация стала еще более стабилизированной. И это – заслуга наших воинов. Донетчина – чрезвычайно сложно. Особенно это Покровское направление – десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то. , что в войне против России что-то удастся.

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Мы можем и должны выбивать для Украины результат. Во всем. Всегда. Когда есть возможность, когда есть шансы, и когда мы сами обязаны создавать для себя шансы на победу. На успех Украины".

Детали: Также глава государства сообщил о разговоре с Президентом Польши. С ним обсудили дальнейшие общие шаги и позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.