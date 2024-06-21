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Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине систему Patriot

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 20:46
Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине систему Patriot
Patriot. Иллюстративное фото: Getty Images

21 июня министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды совместно еще с одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANP

Детали: Оллонгрен в пятницу подтвердила, что Нидерланды нашли компоненты, из которых можно сформировать систему ПВО Patriot. Она отказалась говорить, какая именно страна поможет с поставкой системы.

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Глава нидерландского Минобороны также отказалась сообщать сроки передачи Украине ЗРК Patriot, чтобы не раскрыть эту информацию для России.

Напомним, Нидерланды в конце мая объявили, что при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе.

Украина говорила, что в ближайшей перспективе нуждается в семи зенитно-ракетных системах Patriot для защиты неба от российских атак.

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После этого о передаче своих систем объявили Германия и Румыния.

Темы: НидерландыPatriot
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