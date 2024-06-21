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Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении. Кто в нее вошел?

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 21:34
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении. Кто в нее вошел?
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ, которым утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с Европейским Союзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ опубликованный на сайте Офиса президента

Детали: Делегацию для переговоров о вступлении с ЕС возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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В ее состав также вошли глава ОП Андрей Ермак и его заместители Ирина Мудра и Игорь Жовква, заместитель главы департамента ОП по вопросам евроинтеграции Мария Марченко, первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель главы МИД Евгений Перебийнис, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Указ также упоминает заместителей и первых заместителей всех украинских министерств – на уровне министра представлен только Руслан Стрелец, который возглавляет Министерство окружающей среды и защиты природных ресурсов.

В делегации также будут присутствовать генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, председатель Государственной службы статистики Игорь Вернер, глава Антимонопольного комитета Павла Кириленко, заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук, член Нацкомиссии по ценным бумагам Максим Либанов.

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Указ Зеленского также регламентирует утверждение директив для переговоров с ЕС и поручает правительству сформировать и утвердить персональный состав рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины.

Напомним, днем 21 июня Совет ЕС утвердил переговорные рамки Украины и Молдовы и одобрил проведение межправительственных конференций, официально запускающих переговоры о вступлении, 25 июня.

Перед тем в Молдове также определили, кто будет главным переговорщиком по вступлению в ЕС, а президент Майя Санду подписала указ о начале переговоров.

Темы: ЗеленскийЕС
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