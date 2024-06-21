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Российские войска в Волчанской громаде убили работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии

Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 21:40
Российские войска в Волчанской громаде убили работницу Укрпочты, которая доставляла пенсии
СЕЛО БОРОВА. ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Днем 21 июня оккупанты попали дроном в авто работников "Укрпочты", которые перевозили и доставляли пенсии в Волчанской громаде. Погибла 45-летняя руководитель передвижного отделения почты, также ранен водитель, который сопровождал женщину.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: По словам председателя Харьковской ОВА, мужчина пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

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Отмечается, что сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Также в прокуратуре сообщили, что около 14:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Кроме того, захватчики повредили частные домовладения и магазины.

 
СЕЛО БОРОВА. ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Харьковская область
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