Российские войска в Волчанской громаде убили работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии

Днем 21 июня оккупанты попали дроном в авто работников "Укрпочты", которые перевозили и доставляли пенсии в Волчанской громаде. Погибла 45-летняя руководитель передвижного отделения почты, также ранен водитель, который сопровождал женщину.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: По словам председателя Харьковской ОВА, мужчина пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

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Отмечается, что сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Также в прокуратуре сообщили, что около 14:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Кроме того, захватчики повредили частные домовладения и магазины.