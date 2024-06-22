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FT: Украина через третьи страны уже получила сербские боеприпасы на 800 млн евро

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 20:33
FT: Украина через третьи страны уже получила сербские боеприпасы на 800 млн евро
президент Сербии Александар Вучич, фото Bloomberg via Getty Images

По данным британского издания Financial Times, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Сербия незаметно увеличивает продажу боеприпасов на запад, что в конечном итоге способствует укреплению обороноспособности Украины - даже несмотря на то, что она является одной из двух европейских стран, которые не присоединились к западным санкциям против России.

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По оценкам, предоставленным Financial Times, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро – сумма, которую президент Александар Вучич назвал в целом точной.

Он представил эту ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что не станет на чью-то сторону в войне.

Прямая речь Вучича: "Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с этим делают в конечном итоге – это их работа.

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Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем... Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне".

Больше деталей: Отвечая на вопрос, является ли цифра 800 млн евро правильной, он сказал, что это не за один год, а "возможно, за два или три года, что-то подобное".

Что предшествовало: Сербия участвовала в инаугурационном Саммите мира и подписала заключительное коммюнике. Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.

Во время этого саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.

Темы: Сербияоружие
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