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В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

Андрей Синявский, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июня 2024, 10:34
В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы
ФОТО: GETTY IMAGES

Председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

Источник: Добриндт в интервью Bild, которое приводит ZDF, "Европейская правда"

Детали: Добриндт считает, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

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"Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", – отметил он.

Оппозиционный политик также раскритиковал то, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.

"Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для искателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", – указал Добриндт.

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Требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должен стыдиться таких требований и "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", что означает "христианин".

"(Лидер РФ Владимир) Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", – заявил он.

В то же время лидер партии "Зеленых", которая также входит в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.

"Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль призывал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Напомним: Накануне ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).

Темы: Германиядепортация беженцыукраинцы
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