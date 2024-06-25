Госдеп: Из-за коррупции Украина не выполнила минимальные требования в борьбе с торговлей людьми

Из-за коррупции правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого.

Источник: отчет Государственного департамента США о состоянии с торговлей людьми в мире

Детали: В ведомстве отметили, что коррупция, особенно в полиции и судебной системе, и соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оставались серьезными проблемами, которые препятствовали действиям правоохранительных органов.

Реклама:

Госдеп отметил усилия Украины, несмотря на уменьшение ресурсов и возможностей из-за полномасштабного вторжения России.

Украинское правительство выявило больше жертв торговли людьми и продолжило масштабные кампании по повышению осведомленности в координации с международными организациями.

Госдеп отметил, что Украина не выполнила минимальных стандартов в нескольких ключевых сферах. Судьи продолжали выносить мягкие приговоры, которые не предусматривали тюремного заключения для большинства осужденных торговцев людьми. Это ослабляло сдерживание и подрывало усилия по борьбе с торговлей людьми.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на постоянное беспокойство по поводу коррупции, которая способствует безнаказанности преступлений, связанных с торговлей людьми, и расследования против должностных лиц-пособников, седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного судебного приговора.

Также украинское правительство не идентифицировало никаких иностранных жертв торговли людьми, и хотя правительство приняло определенные меры для защиты детей без сопровождения. В отчете отметили, что недостатки в государственном надзоре за детьми, эвакуированными из украинских учреждений опеки, повысили риск торговли ими.

В отчете также упоминаются преступления, связанные с торговлей людьми, совершенные в предыдущие годы и расследования по которым не закончены.

Дословно: "В 2023 году прокуратура Львова привлекла к ответственности государственного чиновника за якобы секс-трафик во Франции; Офис генерального прокурора расследовал действия военного командира за якобы принудительную работу; Киевская городская милиция расследовала действия бывшего заместителя начальника милиции и офицера милиции по подозрению в секс-торговле; а прокуратура выдвинула обвинения двум бывшим милиционерам в торговле людьми. Правительство сообщило, что многочисленные судебные преследования по причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с торговлей людьми, начатые в предыдущие годы, продолжаются".

Еще детали: В отчете также сообщается, что полномасштабное вторжение России в Украину заставило 6,4 миллиона человек покинуть Украину, а еще более 3,4 миллиона стали внутренними переселенцами.

Большинство из тех, кто покинул страну - женщины и дети. Эти беженцы и перемещенные лица особенно уязвимы к торговле людьми.

Эксперты отмечают, что тысячи детей без сопровождения взрослых, а также дети, эвакуированные из по меньшей мере 195 учреждений, в том числе дети с инвалидностью, находятся в зоне высокого риска попадания в ситуацию торговли людьми.

В отчете Госдепа говорится, что российские войска принудительно переместили до 1,6 миллиона украинцев, в том числе тысячи детей, стариков и лиц с инвалидностью, в Россию, Беларусь и оккупированные территории Украины, в том числе многих в отдаленные районы. По состоянию на январь 2024 года российские власти, по сообщениям, вернули в Украину примерно 500 детей, что является мизерным количеством по сравнению с тысячами принудительно депортированных детей.

Справочно: Отдел Государственного департамента США по мониторингу и противодействию торговле людьми ежегодно публикует Отчет о торговле людьми, в котором ранжирует 188 стран по их усилиям в борьбе с торговлей людьми. В отчете используется трехуровневая система, основанная на Законе о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года

К уровню 1 относятся страны, которые полностью соответствуют минимальным стандартам TVPA. Страны этого уровня имеют минимальные риски торговли людьми, поскольку их правительства ввели надлежащую защиту: США, Германия, Эстония, Грузия, Польша и другие.

К уровню 2 относятся страны, которые прилагают значительные усилия для соблюдения минимальных стандартов TVPA, но не полностью их соблюдают. К этому уровню относится большинство стран, таких как Украина, Италия, Венгрия, Швейцария, Румыния, Ирак и другие.

Уровень 3 - страны, которые не полностью придерживаются минимальных стандартов TVPA и не прилагают значительных усилий для этого: Россия, Беларусь, Туркменистан, Афганистан, Иран, Венесуэла и другие.

К категории "отдельные случаи" в этом году отнесли Гаити, Ливию, Сомали и Йемен, где отмечают массовые нарушения прав человека.