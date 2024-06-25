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Зеленский об открытии переговоров с ЕС: Произошло то, что в марте 2022 года казалось мечтой

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 19:11
Зеленский об открытии переговоров с ЕС: Произошло то, что в марте 2022 года казалось мечтой
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал официальный запуск переговоров о вступлении Украины в ЕС, отметив, что Украина с момента подачи заявки в первые дни полномасштабной войны прошла путь, который мог казаться непреодолимым.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на обращение президента

Деталі: "Когда мы подписали заявку на вступление в ЕС на 5-й день полномасштабной войны, многие сказали, что это лишь мечта. Но мы сделали эту мечту реальностью", – отметил президент.

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Он напомнил ключевые события на этом пути после подачи заявки – решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в июне 2022 года и политическое решение лидеров ЕС открывать переговоры с Украиной в декабре 2023 года.

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"Сегодня начинаются переговоры. Между этими шагами были тысячи встреч и звонков. Были условия, которые Украина выполнила в полном объеме... А самое главное – это решимость наших людей, нашего народа. Решимость, которая сработала, которая не подвела Украину и всю Европу и которая доказывает, что все украинцы вместе, все европейцы вместе способны реализовывать даже самые большие мечты – способны побеждать", – заявил Зеленский.

Напомним, около 16:30 в Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая официально запустила переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии назвала ключевой блок реформ, от которых будет зависеть темп прогресса переговоров.

По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.

Темы: ЗеленскийЕС
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