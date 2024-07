Зеленский об открытии переговоров с ЕС: Произошло то, что в марте 2022 года казалось мечтой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал официальный запуск переговоров о вступлении Украины в ЕС, отметив, что Украина с момента подачи заявки в первые дни полномасштабной войны прошла путь, который мог казаться непреодолимым.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на обращение президента

Деталі: "Когда мы подписали заявку на вступление в ЕС на 5-й день полномасштабной войны, многие сказали, что это лишь мечта. Но мы сделали эту мечту реальностью", – отметил президент.

Он напомнил ключевые события на этом пути после подачи заявки – решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в июне 2022 года и политическое решение лидеров ЕС открывать переговоры с Украиной в декабре 2023 года.

When we signed the application for EU membership on the fifth day of the full-scale war, many said it was nothing but a dream. But we made this dream a reality. We achieved this, persuaded, and dispelled every doubt. In June 2022, Ukraine's candidate status was approved despite… pic.twitter.com/MnZa1Duynp