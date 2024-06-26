Генсек СЕ пообещал назначить спецпредставителя по делам украинских детей
Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назначит специального представителя по делам украинских детей.
Источник: "Укринформ"
Детали: Кроме того, Берсе также намерен создать постоянную межинституциональную рабочую группу по вопросам Украины, которая будет регулярно собирать назначенных членов ПАСЕ, бюро Комитета министров, Совета Европы, генерального секретаря и секретариата для обсуждения и подготовки предложений по текущим и будущим действиям Совета Европы.
А также ускорения создания компенсационной комиссии и других элементов для полноценной работы Реестра убытков и усиления участия Совета Европы в создании Специального трибунала по преступлениям агрессии.
Вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко надеется на плодотворное сотрудничество с Берсе. Она также выразила надежду, что тот придерживается всех пунктов своей предвыборной программы по поддержке Украины.
Прямая речь Хоменко: "Мы имеем большую надежду на плодотворное сотрудничество. В частности, швейцарец пообещал назначить Специального представителя по делам украинских детей, который будет непосредственно подчиняться Генеральному секретарю и регулярно отчитываться перед Комитетом Министров и работать с членами ПАСЕ.
Мы уже установили с ним хороший контакт. Хотя все кандидаты вели очень активную компанию, все доносили свои программы и убеждали, что будут фокусироваться на проблемах Украины".
Еще детали: По словам Хоменко, Берсе был первым из кандидатов, кто приехал в Украину и встретился с украинской делегацией.
Как рассказали члены делегации, в рамках предвыборной кампании Ален Берсе передал каждому из них письмо, где описал конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы Совета Европы в поддержку Украины в случае своего избрания.
Напомним:
- Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 25 июня избрала нового генерального секретаря организации - им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.