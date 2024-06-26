Генсек СЕ пообещал назначить спецпредставителя по делам украинских детей

Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назначит специального представителя по делам украинских детей.

Источник: "Укринформ"

Детали: Кроме того, Берсе также намерен создать постоянную межинституциональную рабочую группу по вопросам Украины, которая будет регулярно собирать назначенных членов ПАСЕ, бюро Комитета министров, Совета Европы, генерального секретаря и секретариата для обсуждения и подготовки предложений по текущим и будущим действиям Совета Европы.

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А также ускорения создания компенсационной комиссии и других элементов для полноценной работы Реестра убытков и усиления участия Совета Европы в создании Специального трибунала по преступлениям агрессии.

Вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко надеется на плодотворное сотрудничество с Берсе. Она также выразила надежду, что тот придерживается всех пунктов своей предвыборной программы по поддержке Украины.

Прямая речь Хоменко: "Мы имеем большую надежду на плодотворное сотрудничество. В частности, швейцарец пообещал назначить Специального представителя по делам украинских детей, который будет непосредственно подчиняться Генеральному секретарю и регулярно отчитываться перед Комитетом Министров и работать с членами ПАСЕ.

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Мы уже установили с ним хороший контакт. Хотя все кандидаты вели очень активную компанию, все доносили свои программы и убеждали, что будут фокусироваться на проблемах Украины".

Еще детали: По словам Хоменко, Берсе был первым из кандидатов, кто приехал в Украину и встретился с украинской делегацией.

Как рассказали члены делегации, в рамках предвыборной кампании Ален Берсе передал каждому из них письмо, где описал конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы Совета Европы в поддержку Украины в случае своего избрания.

Напомним: