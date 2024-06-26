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Четверо мужчин пробрались на территорию дома премьер-министра Британии

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 04:02
Четверо мужчин пробрались на территорию дома премьер-министра Британии
Дом Риши Сунака, фото: Фото: Sarah Caldecott

Полиция английского графства Северный Йоркшир во вторник, 25 июня, арестовала четырех мужчин по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции графства

Детали: Инцидент произошел по адресу избирательного округа Сунака в селе Кирби Сигстон. В это время британский премьер присутствовал на мероприятиях, связанных с государственным визитом Японии в Лондон.

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Полиция Северного Йоркшира сообщила, что правоохранители прибыли на место происшествия "не позднее чем через минуту" после того, как посторонние вошли на территорию дома Сунака.

Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Имен задержанных не называют, но уточняется, что им 20, 21, 43 и 52 года, они из разных районов Англии.

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Темы: Великобритания
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