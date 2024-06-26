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КНДР неудачно испытала гиперзвуковую ракету

Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 06:46
КНДР неудачно испытала гиперзвуковую ракету
фото иллюстративное: Getty Images

Северная Корея провела испытание гиперзвуковой ракеты, но оно закончилось неудачей. Ракета пролетела около 250 километров.

Источник: южнокорейское издание Yonhap

Детали: Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что ракета была запущена из Пхеньяна или возле него около 5:30 утра. Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят детальный анализ.

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Запуск состоялся после того, как Северная Корея резко раскритиковала прибытие в Южную Корею американского авианосца USS Theodore Roosevelt и предупредила о принятии мер сдерживания против того, что она назвала "провокационным актом".

Напомним:

  • Авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан 22 июня для участия в трехсторонних учениях Южной Кореи и Японии.
  • Запуск ракеты также состоялся после того, как Северная Корея подписала договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией, во время визита Путина в Пхеньян.

Темы: КНДР
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