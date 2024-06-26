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Россияне утром сбросили на Селидово авиабомбу ФАБ-500: повреждено жилье, здание ГСЧС

Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 07:34
Россияне утром сбросили на Селидово авиабомбу ФАБ-500: повреждено жилье, здание ГСЧС
Фото: Селидовская МВА

Утром 26 июня российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-500 на город Селидово Донецкой области, есть разрушения.

Источник: Селедовская МВА в Telegram

Дословно: "Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской громады. 26.06.2024 примерно в 04-10 российские войска сбросили на г. Селидово авиабомбу "ФАБ-500".

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Детали: Сообщается, что было повреждено административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль.

По данным МВА, пострадавших и погибших нет.

Темы: Донецкая областьвойна
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