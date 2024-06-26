США об ордерах МУС на арест Герасимова и Шойгу: За зверства войск РФ должна быть ответственность

Государственный департамент США приветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Детали: представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы поддерживаем ряд международных расследований зверств России в Украине, включая то, которое проводит МУС".

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Детали: По его словам, США приветствуют решение МУС по ордерам на арест Герасимова и Шойгу.

Миллер отметил, что осуществив вторжение в Украину, российские оккупационные войска совершили зверства, за которые должна быть ответственность.

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