США об ордерах МУС на арест Герасимова и Шойгу: За зверства войск РФ должна быть ответственность
Среда, 26 июня 2024, 07:57
Государственный департамент США приветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Детали: представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы поддерживаем ряд международных расследований зверств России в Украине, включая то, которое проводит МУС".
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Детали: По его словам, США приветствуют решение МУС по ордерам на арест Герасимова и Шойгу.
Миллер отметил, что осуществив вторжение в Украину, российские оккупационные войска совершили зверства, за которые должна быть ответственность.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Накануне Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
- Ранее МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.
- Первыми лицами, в отношении которых Суд выдал ордера, стали правитель России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова за их роль в вывозе детей с оккупированных территорий Украины.