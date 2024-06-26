Италия осудила "санкции" РФ против европейских СМИ: Не стирают последствий жестокой войны

МИД Италии отреагировал и осудил решение властей РФ ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России, среди которых, в частности итальянские Rai, La7, La Repubblica and La Stampa.

Источник: заявление МИД Италии, передает "Европейская правда"

Дословно: "Решив применить разрушительное насилие в Украине, ... руководство РФ совершило действия, противоречащие международному праву и всем принципам законности и цивилизованного сосуществования. Все это не будет стерто путем введения запретов на итальянские и международные СМИ".

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Детали: Итальянское внешнеполитическое ведомство решительно осудило решение об ограничении вещания СМИ, которые "всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию" о войне РФ против Украины.

В ведомстве добавили, что примененные санкции "не устраняют и не смягчают последствий жестокой, разрушительной и незаконной войны".

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