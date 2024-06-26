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Италия осудила "санкции" РФ против европейских СМИ: Не стирают последствий жестокой войны

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 08:32
Италия осудила санкции РФ против европейских СМИ: Не стирают последствий жестокой войны
Фото: Getty Images

МИД Италии отреагировал и осудил решение властей РФ ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России, среди которых, в частности итальянские Rai, La7, La Repubblica and La Stampa.

Источник: заявление МИД Италии, передает "Европейская правда"

Дословно: "Решив применить разрушительное насилие в Украине, ... руководство РФ совершило действия, противоречащие международному праву и всем принципам законности и цивилизованного сосуществования. Все это не будет стерто путем введения запретов на итальянские и международные СМИ".

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Детали: Итальянское внешнеполитическое ведомство решительно осудило решение об ограничении вещания СМИ, которые "всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию" о войне РФ против Украины.

В ведомстве добавили, что примененные санкции "не устраняют и не смягчают последствий жестокой, разрушительной и незаконной войны".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российское Министерство иностранных дел ранее во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ в отношении 81 европейского СМИ.
  • Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.
  • Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".
  • Комментируя решение РФ, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что оно свидетельствует о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".

Темы: СМИИталияРосcиясвобода слова
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