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Орбан и Макрон встретятся в Париже: обсудят Украину и председательство Венгрии в ЕС

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 08:59
Орбан и Макрон встретятся в Париже: обсудят Украину и председательство Венгрии в ЕС
Эмманюэлm Макрон, Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 26 июня, совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1

Детали: Встреча Макрона и Орбана состоится перед саммитом лидеров стран ЕС, на котором будет определено новое руководство Евросоюза.

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Также венгерский премьер представит Макрону широкие очертания председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля.

В окружении французского президента заявили, что этот визит является "возможностью подготовиться к саммиту лидеров и будущему ротационному председательству Венгрии".

Ожидается, что президент Франции обсудит вопросы поддержки Украины и европейской оборонной промышленности.

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Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.
  • В конце декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а цель Орбана – "оккупировать Брюссель".

Темы: ОрбанМакронЕСУкраина
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