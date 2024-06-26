Орбан и Макрон встретятся в Париже: обсудят Украину и председательство Венгрии в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 26 июня, совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1
Детали: Встреча Макрона и Орбана состоится перед саммитом лидеров стран ЕС, на котором будет определено новое руководство Евросоюза.
Также венгерский премьер представит Макрону широкие очертания председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля.
В окружении французского президента заявили, что этот визит является "возможностью подготовиться к саммиту лидеров и будущему ротационному председательству Венгрии".
Ожидается, что президент Франции обсудит вопросы поддержки Украины и европейской оборонной промышленности.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.
- В конце декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а цель Орбана – "оккупировать Брюссель".