Орбан и Макрон встретятся в Париже: обсудят Украину и председательство Венгрии в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 26 июня, совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1

Детали: Встреча Макрона и Орбана состоится перед саммитом лидеров стран ЕС, на котором будет определено новое руководство Евросоюза.

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Также венгерский премьер представит Макрону широкие очертания председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля.

В окружении французского президента заявили, что этот визит является "возможностью подготовиться к саммиту лидеров и будущему ротационному председательству Венгрии".

Ожидается, что президент Франции обсудит вопросы поддержки Украины и европейской оборонной промышленности.

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