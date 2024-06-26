Четверо мужчин напали в Киеве на женщину и отобрали 3 миллиона: их задержали

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем мужчинам, которые, выдавая себя за военнослужащих, напали в Киеве на женщину. Злоумышленники распылили ей лицо слезоточивый газ и отобрали 3 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, подозреваемые следили за женщиной, зная, что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того, чтобы отслеживать ее передвижения по городу, на автомобиль потерпевшей установили трекер.

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

В день нападения двое из участников группы ждали женщину возле ее дома на Печерске. Увидев потерпевшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ и вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 млн грн. При этом подозреваемые были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных".

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что с места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них. Затем они встретились с двумя другими участниками группы и пересели в их автомобиль. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Всех участников нападения задержали правоохранители. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.