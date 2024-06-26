Британская разведка оценила риски возвращения в РФ экс-заключенных с войны в Украине
Британская разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины, и их возвращением в РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 26 июня.
Дословно: "Вербовка заключенных в российские вооруженные силы и последствия для российских общин от их возвращения - это практика и риск, которые российское правительство готово на себя взять, чтобы поддерживать свою войну против Украины".
Детали: Британские аналитики обратили внимание на беспокойство нескольких депутатов российской Госдумы по поводу возвращения с войны бывших заключенных и связанного с этим роста уровня преступности, поскольку эти люди обычно несоциализированы.
Российские депутаты заговорили о необходимости создания структур, которые следили бы за бывшими заключенными, воевавшими в Украине.
Россия применяет практику вербовки заключенных на войну против Украины как минимум с июля 2022 года, сначала этим в основном занимался главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. В то же время в Думе заявляли, что экс-заключенные, отправленные воевать в Украину, должны оставаться на фронте до конца войны.
В то же время Генпрокуратура России с января 2023 года прекратила публиковать статистику преступности – вероятно, именно из-за ее роста на фоне возвращения бывших заключенных из зоны боевых действий.
Британская разведка приводит данные независимого российского издания "Верстка", опубликованные в апреле этого года, что по меньшей мере 107 человек погибли и 100 были тяжело ранены бывшими заключенными, воевавшими в Украине.
Предыстория:
- Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем разведывательном обзоре по российско-украинской войне от 24 июня.
- Ранее британская разведка рассказала, что Россия активно задействует сформированный "добровольческий корпус" для наступательных действий в войне против Украины.