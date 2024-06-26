Запрещается остановка авто на обочине вне стоянок: в Ужгородском районе ввели новые ограничения

В приграничных общинах Ужгородского района до завершения военного положения теперь запрещается остановка авто на обочине дорог вне установленных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями. Пограничники ввели новые ограничения в приграничье Закарпатья.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Детали: В частности дополнительные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмкивской, Сюртовской, Чопской территориальных общин Ужгородского района.

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Соответственно, в пределах пограничной полосы указанных территориальных общин запрещается:

Пребывание лиц и проведение работ за пределами населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к госгранице, а также движение ими в темное время суток - с 22.00 до 05.00. Ограничения не касаются дорог, обеспечивающих передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через государственную границу.

Остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями.

Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений.

Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке.

Использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

На уточнение УП в ведомстве сообщили, что запрет остановки авто на обочине будет действовать круглосуточно и будет касаться всех дорог пограничной полосы в пределах общин, где будет действовать запрет.

Дословно: "Введение таких ограничений обусловлено усилением охраны государственной границы и контроля за соблюдением пограничного режима, а также с целью предотвращения правонарушений в пограничной зоне".

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Детали: В то же время ограничения не распространяются на должностных или служебных лиц госорганов, органов местного самоуправления, правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, работников коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности, которые выполняют свои полномочия.

Сообщается, что ограничения введены приказом начальника Чопского пограничного отряда и будут действовать до завершения военного положения в Украине.