Опрос: "личностный" уровень доверия к Зеленскому превышает "институциональный"

50% респондентов доверяют Владимиру Зеленскому как социальному институту, в то же время 18% совсем не доверяют президенту.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова

Детали: По результатам исследования центра Разумкова, среди политиков, чиновников, общественных деятелей к президенту Украины Владимиру (54%).

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При этом "личностный" уровень доверия к В. Зеленскому превышает "институциональный" уровень доверия к Президенту Украины (президенту как социальному институту доверяют 50% опрошенных).

Также чаще выражали доверие, чем недоверие, к Виталию Киму (соответственно 46% и 32,5), Дмитрию Кулебе (соответственно 43% и 35,5%) и Василию Малюку (соответственно 38% и 25%).

В то же время, по результатам опроса, 18% респондентов ответили, что совсем не доверяю Зеленскому как "институции", еще 24,7% - скорее не доверяю.

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Больше всего из опрошенных не доверяют Юлии Тимошенко (80%), Алексею Арестовичу (80%), Юрию Бойко (77%), Марьяне Безуглой (68%) и Петру Порошенко.

Справочно: Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).