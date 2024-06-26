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Абсолютное большинство украинцев верят в победу. Почти 40% считают, что она будет через год-два - опрос 

Александр ШумилинСреда, 26 июня 2024, 15:23
Абсолютное большинство украинцев верят в победу. Почти 40% считают, что она будет через год-два - опрос 
Фото: Getty Images

Абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины и, в то же время, 38% считают, что она наступит через 1-2 года.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова

Дословно: "80% опрошенных верят в победу Украины в войне, не верят - 12%...

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Относительно сроков наступления победы, то оценки тех респондентов, которые в нее верят, мало изменились по сравнению с мартом и январем 2024 г., когда проводились аналогичные опросы. Только по сравнению с январем 2024 г. несколько больше стало тех, кто верит, что победа наступит до конца этого года (доля таких выросла с 20% до 24%).

38% считают, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (42%) тех, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

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Еще 17,5% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

14% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 8% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года)".

Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Темы: социология
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