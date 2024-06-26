ЕС от имени Борреля осудил блокирование европейских СМИ в РФ. Венгрия выступила против совместного заявления

От имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Евросоюз осудил как "абсолютно необоснованное" решение российских властей заблокировать доступ к более восьмидесяти европейских СМИ в России. Из-за позиции Венгрии ЕС не смог выразить свое осуждение от имени 27 стран-членов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Ранее в Еврокомиссии сообщили, что реакцию Евросоюза выразят от имени главы дипломатии после того, как "они пытались" опубликовать совместное заявление 27 стран, которое не поддержала "одна конкретная" страна.

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Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк уточнил, что совместное заявление заблокировала Венгрия. Примечательно, что среди европейских СМИ, чью деятельность ограничила РФ, есть и венгерский портал 444.hu.

"Это решение еще больше ограничивает доступ к свободной и независимой информации и расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России. Запрещенные европейские СМИ работают в соответствии с журналистскими принципами и стандартами.

Они предоставляют фактическую информацию, в том числе российской аудитории, в частности о незаконной захватнической войне России против Украины", – говорится в заявлении Борреля.

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Он отметил, что российские дезинформационные и пропагандистские СМИ, против которых ЕС ввел ограничительные меры, не являются свободными и независимыми средствами массовой информации. Их вещание в ЕС было приостановлено, поскольку эти СМИ находятся под контролем российских властей и играют важную роль в поддержке войны против Украины.

"Уважение к свободе слова и средств массовой информации является ключевой ценностью для ЕС. ЕС будет продолжать поддерживать доступность фактической информации для аудитории в России", – говорится в заявлении.

Российское Министерство иностранных дел во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая озапрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".