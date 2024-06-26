МОУ: В приложении "Резерв+" появился статус брони от мобилизации
Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+".
Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook
Детали: По данным представительницы МОУ, актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в приложении "Резерв+".
При этом Черногоренко отмечает, что к сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.
Прямая речь: "Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.
Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг". Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан.
Как обновить документ?
- Нажмите три точки справа от документа.
- Выберите "обновить документ".
- После этого вы увидите свой актуальный статус.
- Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
- Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в "Резерв+".
Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+?
Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+"".