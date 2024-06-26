Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

МОУ: В приложении "Резерв+" появился статус брони от мобилизации

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 15:49
МОУ: В приложении Резерв+ появился статус брони от мобилизации
фото Дмитрия Ларина, УП

Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+".

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Детали: По данным представительницы МОУ, актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в приложении "Резерв+".

Реклама:

При этом Черногоренко отмечает, что к сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.

Прямая речь: "Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.

Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг". Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан.

ВИДЕО ДНЯ

Как обновить документ?

  • Нажмите три точки справа от документа.
  • Выберите "обновить документ".
  • После этого вы увидите свой актуальный статус.
  • Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
  • Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в "Резерв+".

Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+?

Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+"".

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Правительство уволило главу Госкино Марину Кудерчук

Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Украина отреагировала на визит Орбана к Путину и назвала принцип, которого следует придерживаться

Все новости...
Британская разведка оценила риски возвращения в РФ экс-заключенных с войны в Украине
У Трампа конкретизировали его видение окончания войны РФ против Украины
Запрещается остановка авто на обочине вне стоянок: в Ужгородском районе ввели новые ограничения
Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей
Последние новости
06:52
Байден: Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки
06:14
Россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины – ОВА
06:04
ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности
05:08
Байден назвал дебаты с Трампом "плохим эпизодом"
04:10
На саммите НАТО США объявят о новых шагах усиления ПВО Украины
03:40
видеоВ РФ говорят об атаке БпЛА и пожаре на двух нефтебазах
03:10
Определилась первая полуфинальная пара Евро-2024
02:48
Фицо впервые появился на публике после покушения и похвалил Орбана за визиты в Киев и Москву
02:16
обновляется от 00:26Россияне атакуют Украину несколькими группами "Шахедов" – Воздушные силы
02:12
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: