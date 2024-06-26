Россияне сбросили авиабомбу на Дергачи Харьковской области: пострадали 12 человек

Россияне сбросили коррегированные авиабомбы на частный сектор Дергачей Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, Полиция Харьковской области

Детали: Сначала Синегубов сообщил, что в результате попадания КАБа по частному сектору в Дергачах есть семь пострадавших, среди которых двое детей. У всех, по его словам, острая реакция на стресс.

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Позже он написал, что количество пострадавших возросло до девяти.

В областном отделении ГСЧС сообщили, что в результате ударов управляемыми авиабомбами повреждены жилые здания по разным адресам.

"Произошло возгорание на территории одного из частных домовладений, горела хозяйственная постройка", - сообщили спасатели.

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Обновлено в 21:17: По предварительным данным полиции, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.

Фото - Полиция Харьковской области

Фото - Полиция Харьковской области