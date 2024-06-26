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Россияне обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне: контузило 5 человек

Александр ШумилинСреда, 26 июня 2024, 17:23
Россияне обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне: контузило 5 человек
Последствия ударов по Херсону. Скриншот из видео

Днем российские войска обстреляли помещение городского гуманитарного штаба в Херсоне, в результате чего контузило 5 мужчин.

Источник: сообщение руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко

Прямая речь: "Около 12.30 армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала Днепровский район Херсона.

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Враг попал в помещение гуманитарного штаба МВА и рядом с ним. Разбиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся".

Детали: В результате обстрела получили контузию пятеро мужчин. Позже к медикам за помощью обратился мужчина 1979 г.р., у которого диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Мужчина попал под вражеский обстрел около 14.20 в том же Днепровском районе.

Темы: Херсонобстрел
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