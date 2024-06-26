Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Закон об "иноагентах": СМИ выяснили, кто в Грузии попал под санкции США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 18:02
Закон об иноагентах: СМИ выяснили, кто в Грузии попал под санкции США
иллюстративное фото Getty Images

Под визовые санкции Соединенных Штатов Америки, введенные из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгону протестов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Netgazeti и TV Pirveli

Детали: Среди наиболее высокопоставленных грузинских чиновников, имена которых фигурируют в санкционном списке США, - лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, близкий к олигарху Бидзине Иванишвили.

Реклама:

Под санкции также попал член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе и депутат от партии Анри Оханашвили.

Кроме того, США ввели ограничения против руководителя спецназа Грузии Звиада Харазишвили по прозвищу "Хареба", а также членов его семьи. По данным TV Pirveli, "Хареба" имел действующую американскую визу и уже получил уведомление о ее аннулировании.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.
  • Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.
  • В Евросоюзе также готовят наказание для Грузии, которое могут ввести "немедленно".

Темы: ГрузияСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной

ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Правительство уволило главу Госкино Марину Кудерчук

Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Все новости...
Грузия
В Грузии за день произошли четыре землетрясения
Зеленский встретился с президентом Грузии на полях Саммита мира
Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его отравили
Последние новости
08:45
Почему в обществе есть дефицит оптимизма относительно войны – Михаил Дубинянский
08:40
Донетчина: оккупанты убили еще 11 гражданских и почти полсотни ранили
08:22
Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной
07:58
Россияне потеряли еще 1250 солдат и 11 танков
07:30
По всей Украине объявляли воздушнаю тревогу из-за ракетной опасности
07:18
Украина обратилась в МОК относительно допуска россиян на Олимпийские игры
06:52
Байден: Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки
06:14
Россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины – ОВА
06:04
ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности
05:08
Байден назвал дебаты с Трампом "плохим эпизодом"
Все новости...
Реклама:
Реклама: