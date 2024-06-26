Закон об "иноагентах": СМИ выяснили, кто в Грузии попал под санкции США

Под визовые санкции Соединенных Штатов Америки, введенные из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгону протестов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Netgazeti и TV Pirveli

Детали: Среди наиболее высокопоставленных грузинских чиновников, имена которых фигурируют в санкционном списке США, - лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, близкий к олигарху Бидзине Иванишвили.

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Под санкции также попал член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе и депутат от партии Анри Оханашвили.

Кроме того, США ввели ограничения против руководителя спецназа Грузии Звиада Харазишвили по прозвищу "Хареба", а также членов его семьи. По данным TV Pirveli, "Хареба" имел действующую американскую визу и уже получил уведомление о ее аннулировании.

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