Закон об "иноагентах": СМИ выяснили, кто в Грузии попал под санкции США
Под визовые санкции Соединенных Штатов Америки, введенные из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгону протестов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой Netgazeti и TV Pirveli
Детали: Среди наиболее высокопоставленных грузинских чиновников, имена которых фигурируют в санкционном списке США, - лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, близкий к олигарху Бидзине Иванишвили.
Под санкции также попал член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе и депутат от партии Анри Оханашвили.
Кроме того, США ввели ограничения против руководителя спецназа Грузии Звиада Харазишвили по прозвищу "Хареба", а также членов его семьи. По данным TV Pirveli, "Хареба" имел действующую американскую визу и уже получил уведомление о ее аннулировании.
Предыстория:
- В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.
- Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.
- В Евросоюзе также готовят наказание для Грузии, которое могут ввести "немедленно".