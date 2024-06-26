Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Российские военные вывозят оборудование с оккупированной ЗАЭС - "Спротив"

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 18:38
Российские военные вывозят оборудование с оккупированной ЗАЭС - Спротив
ЗАЭС. иллюстративное фото Getty Images

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает российским военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

Источник: "Центр национального сопротивления" под эгидой ССО

Детали: Так, по сообщениям местных, командированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещение на территории.

Реклама:

Сам он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве.

Дословно ЦНС: "Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего будут этого ожидать".

Темы: ЗАЭСоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрэнерго" в субботу на 5 часов отменяет отключение электроэнергии

В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой

Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной

ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Все новости...
Рекрутинг: в 5 раз возросло количество украинцев, которые хотят пополнить ряды ГУР МОУ
У Трампа конкретизировали его видение окончания войны РФ против Украины
Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей
Последние новости
10:31
Зеленский наградил почти четыре сотни военных, из них 280 - посмертно
10:20
"Укрэнерго" в субботу на 5 часов отменяет отключение электроэнергии
10:14
Берлин: Венгрия отменила встречу глав МИД после критики визита Орбана в РФ
09:50
Ученые нашли в тампонах 16 токсичных металлов: среди них - свинец и мышьяк
09:43
Треть всех столкновений на фронте - на Покровском направлении
09:12
футболЕвро-2024 стало худшим международным турниром для Роналду
09:06
В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой
08:45
Почему в обществе есть дефицит оптимизма относительно войны – Михаил Дубинянский
08:40
Донетчина: оккупанты убили еще 11 гражданских и почти полсотни ранили
08:22
Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: