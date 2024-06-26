Российские военные вывозят оборудование с оккупированной ЗАЭС - "Спротив"

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает российским военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

Источник: "Центр национального сопротивления" под эгидой ССО

Детали: Так, по сообщениям местных, командированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещение на территории.

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Сам он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве.

Дословно ЦНС: "Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего будут этого ожидать".