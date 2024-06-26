Суд во Франции подтвердил ордер на арест Асада за химические атаки

Апелляционный суд Парижа 26 июня подтвердил французский ордер на арест сирийского лидера Башара Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности, связанных с химическими атаками 2013 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Суд в Париже постановил, что Асада можно арестовать за атаки с применением химического оружия в Сирии в августе 2013 года, которые привели к гибели десятков людей.

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Французские прокуроры из подразделения, специализирующегося на расследовании террористических атак, пытались аннулировать ордер.

Они утверждали, что иммунитет глав иностранных государств можно снять только в случае международного судебного преследования, например в Международном уголовном суде – и подчеркивали, что не пытаются подвергнуть сомнению доказательства причастности Асада к химическим атакам.

Антитеррористическая прокуратура Франции еще может обжаловать решение в высшей судебной инстанции Франции – Кассационном суде.

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Адвокаты истцов Клеманс Бектарт, Жанна Сульцер и Клеманс Витт назвали решение апелляционного суда Парижа историческим. "Впервые национальный суд признал, что действующий глава государства не имеет полного личного иммунитета", – сказали они.

Считается, что Франция стала первой страной, которая в ноябре 2023 года выдала ордер на арест действующего главы иностранного государства. Башара Асада хотят арестовать за причастность к химическим атакам в августе 2013 года, в результате которых были убиты более 1400 человек.

Кроме Асада, Франция выдала ордера на арест на его брата Махера – тогдашнего руководителя дивизии сирийской армии – и двух генералов, Гассана Аббаса и Бассама аль-Хассана.