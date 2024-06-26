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Суд во Франции подтвердил ордер на арест Асада за химические атаки

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 19:37
Суд во Франции подтвердил ордер на арест Асада за химические атаки
Башар Асад. фото Getty Images

Апелляционный суд Парижа 26 июня подтвердил французский ордер на арест сирийского лидера Башара Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности, связанных с химическими атаками 2013 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Суд в Париже постановил, что Асада можно арестовать за атаки с применением химического оружия в Сирии в августе 2013 года, которые привели к гибели десятков людей.

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Французские прокуроры из подразделения, специализирующегося на расследовании террористических атак, пытались аннулировать ордер.

Они утверждали, что иммунитет глав иностранных государств можно снять только в случае международного судебного преследования, например в Международном уголовном суде – и подчеркивали, что не пытаются подвергнуть сомнению доказательства причастности Асада к химическим атакам.

Антитеррористическая прокуратура Франции еще может обжаловать решение в высшей судебной инстанции Франции – Кассационном суде.

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Адвокаты истцов Клеманс Бектарт, Жанна Сульцер и Клеманс Витт назвали решение апелляционного суда Парижа историческим. "Впервые национальный суд признал, что действующий глава государства не имеет полного личного иммунитета", – сказали они.

Считается, что Франция стала первой страной, которая в ноябре 2023 года выдала ордер на арест действующего главы иностранного государства. Башара Асада хотят арестовать за причастность к химическим атакам в августе 2013 года, в результате которых были убиты более 1400 человек.

Кроме Асада, Франция выдала ордера на арест на его брата Махера – тогдашнего руководителя дивизии сирийской армии – и двух генералов, Гассана Аббаса и Бассама аль-Хассана.

Темы: ФранцияСирия
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