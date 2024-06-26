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СМИ узнали, когда подпишут соглашение по безопасности Украины с Евросоюзом

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 20:04
СМИ узнали, когда подпишут соглашение по безопасности Украины с Евросоюзом
иллюстративное фото Getty Images

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать 27 июня во время саммита лидеров в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", которое цитирует европейского дипломата, занимающего высокую должность.

Детали: В своем анонимном комментарии собеседник журналистов отметил, что в Брюсселе будет "специальный гость, имя которого нам не разрешено называть, но вы все написали об этом", очевидно намекая на президента Украины.

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"И вы также знаете, что завтра после семейной фотографии (лидеров ЕС) будет подписано обязательство по обеспечению безопасности (цитата по переводу "Интерфакс-Украина" - ред.)", - сказал чиновник.

Саммит ЕС состоится в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.

Что предшествовало: Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.

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Анонимный собеседник СМИ, который анонсировал одобрение на эту дату, сказал также, что подписание состоится в ближайшие дни после того, "в среду или четверг".

Также СМИ сообщали, что в четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского Союза в Брюссель.

Темы: ЕСпомощь УкраинеЗеленский
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