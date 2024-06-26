СМИ узнали, когда подпишут соглашение по безопасности Украины с Евросоюзом
Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать 27 июня во время саммита лидеров в Брюсселе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", которое цитирует европейского дипломата, занимающего высокую должность.
Детали: В своем анонимном комментарии собеседник журналистов отметил, что в Брюсселе будет "специальный гость, имя которого нам не разрешено называть, но вы все написали об этом", очевидно намекая на президента Украины.
"И вы также знаете, что завтра после семейной фотографии (лидеров ЕС) будет подписано обязательство по обеспечению безопасности (цитата по переводу "Интерфакс-Украина" - ред.)", - сказал чиновник.
Саммит ЕС состоится в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.
Что предшествовало: Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.
Анонимный собеседник СМИ, который анонсировал одобрение на эту дату, сказал также, что подписание состоится в ближайшие дни после того, "в среду или четверг".
Также СМИ сообщали, что в четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского Союза в Брюссель.