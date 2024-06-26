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Враг наращивает темпы наступления и штурмов: на фронте уже 99 боестолкновений

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 20:19
Враг наращивает темпы наступления и штурмов: на фронте уже 99 боестолкновений
иллюстративное фото 14 ОМБр

С начала суток 26 июня российские оккупанты наращивают темпы наступательных и штурмовых действий, ищут пути, чтобы вклиниться в украинскую оборону и попытаться выбить украинские подразделения с занятых рубежей.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19.00 среды

Дословно: "Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском направлении и в Харьковской области. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику".

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Детали: Отмечается, что на Харьковском направлении сейчас продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь вражеских штурмов на направлении отбиты - вблизи Липцов и в районе Волчанска. По данным ГШ, нынешняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 124 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники. Подсчет вражеских потерь продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней сейчас еще продолжается боестолкновение.

Одиннадцать попыток противника улучшить свое тактическое положение не имели успеха на Лиманском направлении. Враг продолжает две атаки в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируемая. Агрессор ударил четырьмя КАБами по территории Серебрянского леса.

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На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Четыре атаки российских захватчиков отбиты, еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до семи. Враг основные усилия прикладывает, атакуя в сторону города Торецк.

На Покровском направлении захватчики не сбавляют темпов наступления.  С начала суток враг 34 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников.  Успеха не имели 23 штурма агрессора, еще 11 вражеских атак продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует, в частности, вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.  Общее количество атак здесь возросло до семи. 

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено, уверяют в Генштабе.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: войнаГенштаб
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