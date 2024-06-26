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В Киеве нашли мертвым американского дипломата

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 20:52
В Киеве нашли мертвым американского дипломата
иллюстративное фото Getty Images

В Киеве умер американский дипломат.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, комментарий посольства США в Украине

Детали: Тело представителя американского посольства в Украине обнаружили в отеле Hilton 25 июня. По данным источников УП, следов насилия обнаружено не было, смерть наступила вследствие естественных причин.

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Дословно посольство США: "Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве.

Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Дальнейшие комментарии мы не можем предоставить из соображений конфиденциальности".

Темы: СШАКиев
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