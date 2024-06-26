ПАСЕ одобрила три резолюции по Украине, в частности о спецтрибунале для РФ и культурном геноциде

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 26 июня одобрила три резолюции, связанные с Украиной – о юридических аспектах российской агрессии, роли санкций и противодействии искоренению культурной идентичности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на главу украинской делегации ПАСЕ Марию Мезенцеву

Детали: Первая резолюция о юридических аспектах агрессии России против Украины повторяет призыв ПАСЕ о создании спецтрибунала за преступление российской агрессии.

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Вторая – о роли санкций в противодействии захватнической войне России против Украины – призывает к созданию международного компенсационного механизма для пострадавших в войне и дальнейшего давления на российские компании-производители оружия и пропагандистские СМИ.

Резолюция также призывает опубликовать Реестр компаний и физических лиц, которые нарушают или обходят санкции против России, а также поддерживают Россию в войне против Украины.

Третий документ, принятый ПАСЕ, посвященный противодействию искоренению культурной идентичности во время войны и в мирное время и подчеркивает геноцид, который совершает Россия, пытаясь уничтожить украинскую культурную идентичность.

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Резолюция, среди прочего, отмечает, что Россия – спонсор терроризма, который также практикует идеологию рашизма, и русифицирует многочисленные коренные народы, постепенно стирая их культурную идентичность.

Заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, которая была соавтором проекта последней резолюции, отметила, что Ассамблея впервые приняла отдельную резолюцию по культурной тематике, где признает уничтожение культурных ценностей не только военными преступлениями, а и частью процесса геноцида.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы собирается принять резолюцию, в которой закрепит решение первого учредительного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.