НАПК прекратит финансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных на почти 5 млн

Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратит финансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных в отчетах на 4 миллиона 726 тысяч гривен.

Источник: сайт НАПК

Детали: Отмечается, что НАПК выявило ряд существенных нарушений в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III - IV кварталы 2020 года. В частности, в отчетах партии выявлено недостоверных сведений на более 4,725 млн грн.

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По результатам анализа отчета за третий квартал НАПК установило, что политическая партия "Голос" оформила договоры о предоставлении услуг с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн. Среди таких услуг - устные консультации и разъяснения по вопросам практических аспектов применения Избирательного кодекса Украины для представителей партии; устные юридические консультации по вопросам избирательного процесса для членов участковых избирательных комиссий на местных выборах; проверка правильности заполнений документов для наблюдателей на очередных местных выборах 25 октября 2020 года и тому подобное.

Но указанное общество не предоставляло партии этих услуг. Это подтверждают, в частности материалы, полученные от органов государственной власти (Государственного бюро расследований, Государственной налоговой службы Украины), информационных баз данных, а информация является недостоверной.

С двумя физическими лицами-предпринимателями политическая партия заключила договоры на 274 тыс. грн, которые содержат недостоверные сведения. В частности, содержат информацию о номерах законопроектов, которые на момент заключения договоров еще не были зарегистрированы в парламенте.

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Эти нарушения являются основанием для приостановления государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения причин выявленного нарушения (приказ № 166/24 от 25.06.2024).

В отчете за четвертый квартал 2020 года выявлено, что политическая партия "Голос" снова оформила договоры с ООО "Мейнтис" на сумму 1 млн грн. Также Киевская городская территориальная организация оформила договор для предоставления услуг на сумму более 2 млн 452 тыс. 500 грн. При этом также выявлено, что указанное общество не предоставляло партии услуг. Поэтому в отчете указаны недостоверные сведения на общую сумму более 3 млн 452 тыс. 500 грн.

Кроме того, в отчете установлены другие нарушения и недостатки, которые не связаны с недостоверностью сведений, отмечают в НАПК.

То есть за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

НАПК направило в Государственное бюро расследований соответствующие материалы.

Что предшествовало: НАПК уже останавливало финансирование "Голоса" из-за отражения партией в отчете за II квартал 2020 года, недостоверных сведений о расходах более 1,3 млн грн в пользу ряда физических лиц-предпринимателей. Уже после возобновления обязанности отчетности партия подала в НАПК уточняющие документы, которыми предусмотрено урегулирование отношений с указанными контрагентами и НАПК вернуло финансирование.

В 2020 году из-за выявленных нарушений в отчетах НАПК останавливало финансирование двух политических партий - "ВО "Батькивщина" и "Голос", а в 2021 году - финансирование партии "Слуга народа". После устранения этими партиями нарушений НАПК возобновило их финансирование.