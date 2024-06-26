The Economist включил Киев в TOП-10 самых некомфортных городов для жизни

Киев второй год подряд оказался в десятке самых плохих для жизни городов по версии журнала The Economist.

Источник: The Economist

Детали: В рейтинге приняли участие 173 крупнейших города планеты, и специалисты оценивают мегаполисы сразу по нескольким показателям: инфраструктура, образование, экологическая ситуация, здравоохранение, культура и окружающая среда, стабильность доступа.

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Третий год подряд титул комфортного города получила Вена.

В пятерку лидеров вошли еще три европейских города: Копенгаген, Цюрих и Женева, также канадские: Калгари и Ванкувер и Мельбурн, Сидней, Осака и Окленд.

Самый низкий в рейтинге – Дамаск, также второй год подряд в десятке худших городов оказался Киев. Опустился в рейтинге по сравнению с прошлыми годами и Тель-Авив.