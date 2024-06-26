В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел россиян: двое ранены
Среда, 26 июня 2024, 21:54
В Херсоне двое спасателей получили ранения из-за повторного обстрела врага, их госпитализировали.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Из-за очередного обстрела врага в одном из микрорайонов города возник пожар в гаражном кооперативе.
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Пожарное подразделение, приехавшее на тушение, попало под повторный обстрел оккупантов.
К сожалению, осколочные ранения получили двое спасателей. В состоянии средней тяжести их доставили в лечебное учреждение.
Также получил повреждения пожарный автомобиль.
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