В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел россиян: двое ранены

В Херсоне двое спасателей получили ранения из-за повторного обстрела врага, их госпитализировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Из-за очередного обстрела врага в одном из микрорайонов города возник пожар в гаражном кооперативе.

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Пожарное подразделение, приехавшее на тушение, попало под повторный обстрел оккупантов.

К сожалению, осколочные ранения получили двое спасателей. В состоянии средней тяжести их доставили в лечебное учреждение.

Также получил повреждения пожарный автомобиль.