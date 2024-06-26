Военные РФ сбросили взрывчатку на авто в Херсоне: среди пострадавших двое детей

Российская армия 26 июня около 19:00 сбросила с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне, из-за этого пострадали пятеро детей, среди них дети.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26 июня около 19:00 военные армии РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне.

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Рани разной степени тяжести получили пять человек, среди которых две сестры 12-ти и 15-ти лет. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь".