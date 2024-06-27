Две группы мужчин планировали преодолеть Тису: "квартету" с резиновой лодкой помогали подростки

Пограничники помешали двум попыткам незаконного пересечения границы на Закарпатье.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "За прошедшие сутки на Закарпатье две группы мужчин планировали преодолеть Тису. Обе группы удалось разоблачить и задержать благодаря информации, которую предоставили оперативники Мукачевского пограничного отряда. Четверо из задержанных хотели попасть в Венгрию, еще трое - в Румынию".

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Детали: Пограничники объясняют, что сначала, в ходе реализации полученной информации, сработал пограничный наряд от отдела пограничной службы "Вилок".

В 150 метрах до украинско-венгерской границы военнослужащие остановили "квартет" с резиновой лодкой. Трое из задержанных приехали в Закарпатье из Львовской области, еще один из Запорожской области.

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Мужчин до границы сопровождали двое 14-летних подростков. Их пограничники также задержали и сообщили о "досуге" детей их родителей, а об обнаружении признаков админправонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.) и сотрудников полиции.

Известно, что за такой "сервис" каждый из лодочников заплатил неизвестным лицам, которые обещали им беспрепятственное пересечение границы, по 10 тысяч долларов США.

Еще одну группу нарушителей, в ходе реализации предоставленной сотрудниками оперативно-розыскного отдела информации, задержали пограничники отдела "Тячев".

Двое жителей Ровенской области и один житель Полтавщины также планировали переплывать Тису, но конечным пунктом их путешествия должна была стать Румыния. Стоимость "вояжа" составила от 8 до 10 тысяч долларов с каждого.

Отмечается, что сейчас оперативники отряда тщательно изучают детали организации обоих случаев незаконной переправки лиц через государственную границу и устанавливают круг причастных лиц.

В отношении всех задержанных правоохранители составлены протоколы о совершенных ими админправонарушений. Дела направлены в суд.