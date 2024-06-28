ISW проанализировал "ползучее наступление" россиян на Торецком направлении

россиян на Торецком направлении, которое подтверждает стратегию Кремля войны на истощение.

Источник: ISW

Детали: Российские войска поддерживают темп своих наступательных операций на Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня и, вероятно, имеют целью уменьшить украинскую группировку в этом районе, но пока вероятность быстрого продвижения российских войск под Торецком является низкой.

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Как отмечают аналитики, российские войска привлекли к этой операции лишь ограниченные силы, что свидетельствует о том, что они продолжают отдавать предпочтение постепенному продвижению путем последовательных штурмов, а не оперативно значимым достижениям путем быстрого маневра.

Российские войска увеличили интенсивность своих атак на Торецком направлении (к юго-западу от Часового Яра и к северо-востоку от Авдеевки) в ночь на 18 июня после общей неактивности на этом участке фронта.

Российские войска до сих пор проводили преимущественно фронтальные атаки с использованием тяжелой пехоты на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка и еще не проводили никаких значительных механизированных штурмов в этом районе.

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Однако оккупанты еще не достигли никаких заметных тактических успехов в этой местности.

По мнению экспертов, войска РФ пытаются воспользоваться тем, что возобновленные российские наступательные операции на севере Харьковской области отвлекают и закрепляют украинские силы с других участков фронта, чтобы достичь успеха на критически важных участках фронта, в частности в Донецкой области.

Чем дальше российские войска будут продвигаться в районе Часового Яра и северо-западнее Авдеевки, не достигая аналогичных успехов на Торецком направлении, тем глубже будет украинский выступ на Торецком направлении, с которого украинские войска смогут вести планомерный огонь по непосредственным тылам российского наступления в направлении Часового Яра и Авдеевки.

Более глубокое выступление в районе Торецка также сделает российские войска более уязвимыми к значительным украинским контратакам на южном фронте в направлении Часового Яра и на северной линии на Авдеевском направлении.

В ISW предполагают, что российские наступательные операции на Торецком направлении свидетельствуют о том, что российское военное командование не считает возможным проведение широкомасштабной операции по продвижению в направлении Константиновки с нескольких оперативных направлений.

С другой стороны, российские войска могут не иметь намерения достигать значительных тактических успехов на Торецком направлении и надеяться, что наступательные операции в этом районе будут оказывать давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области и способствовать успехам в направлении Часового Яра и Авдеевки.

Сейчас ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком направлении как маловероятные. Тем не менее, российские войска могут намереваться проводить последовательные наступательные операции в этом районе, чтобы достичь ползучего тактического выигрыша, как это происходит на всем театре военных действий.

Медленные наступательные операции российских войск на Торецком направлении соответствуют сформулированной правителем России Владимиром Путиным теории победы, которая гласит, что российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение до бесконечности, не давать Украине возможности проводить успешные операционно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских войск.

Запад должен проактивно предоставлять украинским силам необходимое оборудование и вооружение в том объеме, в те сроки и с той регулярностью, которые нужны оборонцам для проведения операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины и развенчания веры Путина в то, что он сможет постепенно поглотить Украину, если быстрая полная победа окажется недостижимой, - заключают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 27 июня: