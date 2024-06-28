Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СМИ: Пентагон планирует эвакуировать американцев из Ливана из-за риска войны

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 19:45
СМИ: Пентагон планирует эвакуировать американцев из Ливана из-за риска войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Телеканал NBC News со ссылкой на три информированных источника сообщил, что Пентагон решил передислоцировать свои силы на Ближнем Востоке, чтобы быть готовым к эвакуации американцев из-за обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", базирующейся в Ливане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: На этой неделе в Средиземное море отправились американский десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения. Они присоединятся к еще двум судам флота США, в частности десантному кораблю USS Oak Hill.

Реклама:

По словам источников NBC News, USS Wasp будет действовать в восточном Средиземноморье, "чтобы быть готовым к военному десантированию и другим миссиям", а также служить фактором сдерживания региональной эскалации.

Собеседники телеканала добавили, что США ведут переговоры с союзниками по координации эвакуации и любых военных операций коалиции.

По оценкам Государственного департамента США, по состоянию на 2022 год в Ливане проживало 86 тысяч американцев. Во время войны Израиля с "Хезболлой" в 2006 году Штаты эвакуировали из Ливана 15 тысяч граждан.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка США предупредила, что масштабное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские чиновники ранее предупредили Израиль, что его наступление на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту боевой группировки "Хезболла".

Темы: СШАЛиван
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн

Зеленский хочет, чтобы Трамп показал свой план "быстрого конца войны"

Украинцам сказали, когда существенно уменьшится количество часов без света

Тищенко попытался через суд выйти из-под домашнего ареста, но не смог

Источники в команде Зеленского говорят, что он "устал от Шмыгаля"

Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России "мирный план"

Все новости...
США
Представитель кампании Байдена заявил, что президент не снимет кандидатуру на выборах после неудачных дебатов
Опрос CNN показал, что 67% зрителей дебатов отдали победу Трампу
Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах: Мы хорошо справились
Последние новости
18:11
Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление
18:05
Россия больше не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ
17:56
ФутболГлавный тренер олимпийской сборной: Как в такой ситуации готовить команду?
17:50
"Честно": Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады
17:41
От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский 
17:39
В четверг графики отключения света будут действовать в течение всех суток
17:37
Верховный суд Японии встал на сторону граждан, которых принудительно стерилизовали из-за закона о евгенике
17:24
В июне Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год
17:04
Шольц: Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины
17:00
В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: