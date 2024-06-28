СМИ: Пентагон планирует эвакуировать американцев из Ливана из-за риска войны

Телеканал NBC News со ссылкой на три информированных источника сообщил, что Пентагон решил передислоцировать свои силы на Ближнем Востоке, чтобы быть готовым к эвакуации американцев из-за обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", базирующейся в Ливане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: На этой неделе в Средиземное море отправились американский десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения. Они присоединятся к еще двум судам флота США, в частности десантному кораблю USS Oak Hill.

Реклама:

По словам источников NBC News, USS Wasp будет действовать в восточном Средиземноморье, "чтобы быть готовым к военному десантированию и другим миссиям", а также служить фактором сдерживания региональной эскалации.

Собеседники телеканала добавили, что США ведут переговоры с союзниками по координации эвакуации и любых военных операций коалиции.

По оценкам Государственного департамента США, по состоянию на 2022 год в Ливане проживало 86 тысяч американцев. Во время войны Израиля с "Хезболлой" в 2006 году Штаты эвакуировали из Ливана 15 тысяч граждан.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка США предупредила, что масштабное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские чиновники ранее предупредили Израиль, что его наступление на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту боевой группировки "Хезболла".