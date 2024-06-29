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60% американцев хотят замены Байдена как кандидата от демократов после дебатов

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 29 июня 2024, 09:07
60% американцев хотят замены Байдена как кандидата от демократов после дебатов
фото: getty

60% избирателей-респондентов свежего опроса в США считают, что президента Джо Байдена следует "точно" или "вероятно" заменить как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах в четверг.

Источник: опрос Morning Consult, обнародованный в пятницу для Axios,  "Европейская правда"

Детали: Результаты опроса 2 068 респондентов перекликаются с закулисными обсуждениями демократов относительно перспективы замены Байдена на посту кандидата в президенты от Демократической партии.

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Среди избирателей-демократов 21% считает, что Байдена "точно не стоит" заменять, а 20% – что "скорее всего, не стоит".

Когда респондентам предложили выбрать между Байденом и бывшим президентом Трампом, 45% выбрали президента, а 44% – бывшего главнокомандующего.

Результаты оказались похожими на результаты опроса, проведенного после признания Трампа виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации.

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Это свидетельствует о том, что "президент Джо Байден не потерял своих позиций перед Трампом", говорится в выводах Morning Consult.

Тем не менее, большинство респондентов – 57% из тех, кто смотрел дебаты, – сказали, что Трамп превзошел Байдена. Среди них 19% демократов, 60% независимых и 93% республиканцев. Погрешность опроса составила +/– 2 процентных пункта.

Дональд Трамп в пятницу обрадовался плохому выступлению Джо Байдена на президентских дебатах, прошедших в четверг.

Президент Байден накануне  признал плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

Читайте также: Катастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше.

Темы: СШАБайденТрампдебаты
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