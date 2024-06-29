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Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На Покровском направлении в субботу произошло 41 боестолкновение, наибольшая активность врага сохраняется из района Очеретино, в то же время на Времовском направлении активность оккупантов возросла почти вдвое.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В настоящее время произошло 117 боевых столкновений. Самая горячая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении.

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В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБов, задействовал 284 дроны-камикадзе. Осуществил более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли.

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На Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак в настоящее время отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников.

Также успеха не имели шесть попыток вытеснить защитников с позиций в районах Спирного и Выемки на Северском направлении.

Семь раз агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Калиновки, Григорьевки и Часового Яра на Краматорском направлении. Еще один бой продолжается в районе Нового. Потерь позиций и территорий не допущено.

На направлении Горловка - Торецк противник при поддержке авиации семь раз атаковал позиции украинской армии. Еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка. Ситуация под контролем Сил обороны. 

На Покровском направлении до сих пор горячо. С начала суток количество боестолкновений увеличилось до 41. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в украинские боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского. Украинские воины уже отбили 29 атак агрессора, 12 столкновений еще продолжаются.

Предварительно, за текущие сутки на указанном направлении потери оккупантов составляют 252 человека, из них 106 - безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машины противника.

На Кураховском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Сейчас 11 атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины. Ситуация контролируемая.

По сравнению с прошлыми сутками, активность российских оккупантов на Времовском направлении увеличилась почти вдвое. За субботу агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении очередные четыре попытки врага взять позиции украинских воинов в районе Крынок потерпели неудачу.

Темы: Генштабвойна
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