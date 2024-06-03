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Россия финансирует пропаганду в Европе через "Правфонд" – The Guardian

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июня 2024, 04:36
Россия финансирует пропаганду в Европе через Правфонд – The Guardian
Фото: Getty Images

Утечка внутренних документов раскрыла деятельность российского государственного фонда правовой защиты "Правфонд", который потратил миллионы евро на пропаганду в 48 странах Европы и мира.

Источник: The Guardian со ссылкой на документы фонда, европейские спецслужбы, датского общественного вещателя DR

Детали: Отмечается, что внутренние документы "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" ("Правфонд"), свидетельствуют о том, что фонд финансирует пропагандистские веб-сайты, ориентированные на европейцев, помогал оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы чеченского командира Вадима Красикова.

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Кроме того, документы подтверждают, что фонд назначил ряд бывших сотрудников спецслужб руководителями своих операций в европейских странах.

Издание пишет, что открытые данные также свидетельствуют о том, что местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских государств, где фонд имеет местные отделения.

"Это вызывает вопросы об использовании государственных средств и проблемы национальной безопасности за несколько дней до выборов в Европейский парламент", – говорится в публикации.

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Более 40 документов "Правфонда" свидетельствуют о том, что среди руководства организации есть несколько бывших агентов разведки.

Среди них – Владимир Поздоровкин – агент Службы внешней разведки России (СВР) и куратор деятельности "Правфонда" в странах Северной Европы и Балтии, а также Анатолий Сорокин – тоже агент СВР и куратор отдела "Правфонда" по вопросам Ближнего Востока, Молдовы и Приднестровья.

Руководителем Института русской диаспоры, который в официальных документах указан как "исполнитель проекта" "Правфонда", является Сергей Пантелеев, попавший под санкции в странах ЕС как сотрудник подразделения российской военной разведки, специализирующегося на операциях психологической войны.

В 2020 году спецслужбы Эстонии назвали "Правфонд" "псевдоправовой системой защиты", которая "на самом деле является фондом операций влияния", и заявили, что ФСБ использует группы для вербовки агентов за рубежом, в том числе среди сторонников оккупации Крыма.

"Правфонд" был основан в 2012 году указом президента России при поддержке Министерства иностранных дел России и федерального агентства "Россотрудничество", которое курирует внешнюю помощь. Руководителем фонда назначили Александра Удальцова, который с 2023 года находится под санкциями ЕС за "поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Документы свидетельствуют, что "Правфонд" потратил сотни тысяч евро на поддержку нескольких веб-сайтов, которые имели целью бороться с "русофобией" и способствовать "защите русского языка" в Европе. Он также направлял деньги на ряд "маргинальных изданий" по всей Европе.

Кроме того, документы показали, что "Правфонд" финансировал деятельность golos.eu, интернет-портала, который в основном критикует украинскую власть, в частности президента Владимира Зеленского.

Заместитель редактора golos.eu Юрий Андрейченко отрицал, что сайт получал деньги от "Правфонда" или имел связи с Россией.

Темы: Росcияпропаганда
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