ПВО и разрешение бить по России совокупно дадут возможность защитить Харьков – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны, предоставление Украине ПВО и снятие ограничений бить по целям на территории России западным оружием в совокупности даст возможность защитить Харьков и область.
Источник: ISW
Детали: Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений бить предоставленным Западом оружием по военным целям на территории России остаются критически важными для Украины, чтобы отразить российские удары по городу Харьков с помощью планерных бомб и ракет.
Десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории России.
Эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.
Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.
Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами, запускаемых из воздушного пространства России.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат два противовоздушных комплекса Patriot для развертывания в регионе.
В течение последних нескольких недель российские войска наносили удары по городу Харьков с помощью планерных бомб и различных ракетных ударов, хотя две батареи Patriot на севере Харьковской области будут иметь ограниченную эффективность в защите от российских воздушных ударов без возможности вести огонь по российским самолетам в воздушном пространстве России.
Ключевые выводы ISW за 2 июня:
- Зеленский встретился с официальными лицами США и Сингапура и сделал акцент на предстоящем Глобальном саммите мира во время Диалога Шангри-Ла Международного института стратегических исследований (IISS) в Сингапуре 2 июня.
- Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие западных ограничений на способность Украины наносить удары по военным целям на российской территории оружием, предоставленным Западом, остаются решающими для Украины, чтобы отразить российские удары по Харькову с использованием управляемых авиабомб и ракет.
- По сообщениям, украинские полевые командиры компенсируют трудности с подготовкой, которые обострила мобилизация, обучая новый личный состав на передовой.
- Решение украинских полевых командиров тренировать новый личный состав на фронте перед тем, как отправить его в бой, указывает на то, что общее качество украинских войск, вероятно, будет оставаться выше, чем у российских в ближайшей и среднесрочной перспективе.
- The New York Times (NYT) опубликовала 2 июня расследование о принудительном переселении и депортации 46 украинских детей с оккупированной территории Херсонской области в течение 2022 года.
- Издание The Telegraph сообщило 1 июня в публикации, которая была удалена, что британские чиновники дали распоряжение Национальной службе контрразведки Британии МИ5 переориентировать свои контрразведывательные усилия на российских, китайских и иранских агентов, действующих в Великобритании.
- Российский военный обозреватель Александр Артамонов вызвал негативную реакцию со стороны связанных с Кремлем российских пропагандистов, заявив, что украинцы являются "гражданами второго сорта", что противоречит лживым усилиям Кремля представить украинский и русский народы как одну нацию.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Авдеевки, Донецка и Крынок.
- Россия продолжает индоктринировать российских несовершеннолетних военно-политическим мышлением, чтобы создать условия для долгосрочного формирования вооруженных сил.