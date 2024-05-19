Зеленський закликав світ допомогти Харкову: Два Patriot принципово змінять ситуацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем ППО Patriot для захисту Харкова принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті.

Джерело: Зеленський у Telegram після чергових ворожих ударів по Харкову та області

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Пряма мова: "Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію.

Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору.

Дякую всім лідерам та державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів".

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Що передувало: Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 16 дістали поранень. Крім того, 5 цивільних загинули внаслідок ударів по Куп'янському району Харківщини.

14 травня Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Україна потребує двох систем Patriot для Харкова та області.