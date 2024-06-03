Украинские бойцы показали видео поражения российской колонны в Курской области РФ
Понедельник, 3 июня 2024, 11:44
В сети появилось видео поражения украинскими дронами российской колонны военных грузовиков в Курской области РФ.
Источник: сообщение аналитического проекта "DeepState"
Дословно: "Несмотря на ненадежный источник в виде русни, оставались надежды и их оправдали бойцы 53 ОМБр и 103 ОБрТрО, которые продемонстрировали кадры поражения к востоку от Свердликово Курской области".
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Детали: В колонне не было тяжелой техники и остановилась в 3-х километрах от границы с Украиной.
Ураження колони російської техніки в Курській області pic.twitter.com/287TbGAT9q— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 3, 2024
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На видео видно поражение дронами различных грузовиков.