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Украинские бойцы показали видео поражения российской колонны в Курской области РФ

Александр ШумилинПонедельник, 3 июня 2024, 11:44
Украинские бойцы показали видео поражения российской колонны в Курской области РФ
Скриншот

В сети появилось видео поражения украинскими дронами российской колонны военных грузовиков в Курской области РФ.

Источник: сообщение аналитического проекта "DeepState"

Дословно: "Несмотря на ненадежный источник в виде русни, оставались надежды и их оправдали бойцы 53 ОМБр и 103 ОБрТрО, которые продемонстрировали кадры поражения к востоку от Свердликово Курской области".

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Детали: В колонне не было тяжелой техники и остановилась в 3-х километрах от границы с Украиной.

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На видео видно поражение дронами различных грузовиков.

Темы: Росcиявойна
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