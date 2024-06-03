Жены мобилизованных россиян вышли на пикет к Минобороны РФ, чтобы их мужей вернули с войны

несколько жен и матерей мобилизованных на войну в Украину вышли с пикетом к зданию Минобороны России и требуют встречи с министром, хотят возвращения домой их мужей и сыновей.

Источник: телеграм-каналы Astra, "Осторожно, новости", BBC, Meduza

Детали: Женщины на пикете требуют встречи с новоназначенным министром обороны РФ Андреем Белоусовым. "Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему", - заявила одна из участниц.

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Они требуют возвращения домой их мужей и сыновей с войны в Украине. Однако никто среди женщин, вышедших на пикет, не требует, чтобы Россия прекратила войну в Украине.

На плакатах надписи: "Пожалуйста, верните папу домой"; "Установите сроки службы бойцов на СВО (так российские власти называют вторжение в Украину)"; "Мобилизованным пора домой".

У здания Минобороны дежурит полиция, рядом с пикетчиками стоят автозаки.

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К женам мобилизованных сразу после начала пикета подошли полицейские и потребовали, чтобы присутствующие разошлись. Затем сотрудники полиции начали проверять документы у пикетчиков.

Обновлено: Позже к женщинам вышел представитель ведомства генерал-полковник Борисенко. Он обвинил их в "раскачивании лодки".

Он сказал, что для возвращения мужчин домой необходим указ, которого сейчас нет.

Военный также заявил, что женщины якобы вышли специально, чтобы их снимали "оппозиционные телеграм-каналы", а также обвинил протестующих в "раскачивании лодки".

Борисенко начал записывать части и проблемы военных, о которых говорят их жены и матери.

BBC напоминает, что в пятницу, 31 мая, Минюст РФ объявил движение жен мобилизованных "Путь домой" "иноагентом". Участницы движения требуют возвращения своих мужей с войны в Украине.