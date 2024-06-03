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Верещук об украинцах за границей: Не предатели и не преступники

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июня 2024, 16:10
Верещук об украинцах за границей: Не предатели и не преступники
иллюстративное фото Getty Images

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала не выстраивать коммуникацию с украинцами, которые выехали из страны, на запугивании.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Да, сейчас много украинцев находятся за рубежом. Да, многие из них по разным причинам не хотят или не могут сейчас возвращаться. Да, среди них много мужчин, которые боятся мобилизации.

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Не буду давать рецепты, что делать, чтобы люди возвращались.

Но, могу сказать, чего сейчас делать точно не стоит. Это я обращаюсь к коллегам по власти и другим политикам.

Не надо разговаривать с людьми якобы они предатели или преступники. Не надо угрожать людям различными мерами, особенно вокруг их документов.

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Все это я говорю не потому, что я такая добрая. Смотрите прагматично. Такие публичные заявления или шаги реально пользы не дадут"

Детали: По словам Верещук, "никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела". Поэтому каждое такое публичное заявление, по мнению вице-премьера означает определенное количество украинцев, которые решат строить будущее свое и своих детей не в Украине.

Темы: войнамобилизация
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