На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Двое злоумышленников напали на украинского пограничника на границе с Румынией, последний был вынужден открыть стрельбу и смертельно ранил одного из нападавших, ведется расследование.

Источник: журналист Виталий Глагола в Telegram, спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Журналист со ссылкой на источники сообщил, что накануне вечером два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего ГПСУ в зоне участка ОПС "Селятин".

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Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова, один правонарушитель погиб, другой получил ранения.

В Госпогранслужбе подтвердили, что инцидент действительно имел место, сейчас проводится расследование.

Прямая речь Демченко: "Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера (29 июня -ред.) после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника.

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С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой скончался. На место вызвали медиков.

Об инциденте сообщено ГБР, полиции и органам прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия".